الإمارات تحتفي بجنودها البواسل المشاركين في مهمة اليمن

المصدر: البيان الإلكتروني

تستقبل الإمارات غداً جنودها الأبطال المخلصين الذين سطروا أروع ملاحم المجد والعز وكانوا درعاً واقياً وحصناً منيعاً للدفاع عن وطنهم وأهلهم، و يداً تضمد الجراح وتغيث المحتاج.

وتفاعل المغردون مع وسم الصقور المخلصين الذي حقق عدد مشاهدات تزيد على '' 20 مليون " مشاهدة حول العالم خلال أقل من ساعتين ليحتل صدارة قائمة ترند الإمارات .

و أثنى المغردون على الدور الانساني الذي قام به جنودنا البواسل الذين ضمدوا الجراح وأغاثوا المحتاج في اليمن الشقيق .

وامتدح المغردون إرادة الجندي الإماراتي التي سطرت بطولات وإنجازات ستُخلد في سجل التاريخ، فقد كانت يدٌ تقاتل ويدٌ تضمد الجراح ويد تغيث المحتاج ، مؤكدين أن جنود الإمارات البواسل عادوا بأجسادهم لكنهم باقون بأرواحهم وبيض صنائعهم في قلب وضمير كل يمني شريف.

وعبر المغردون عن مشاعر الفخر بالأبطال المخلصين العائدين من أرض اليمن، وبشهدائنا كذلك الذين وقفوا بجوار قوات التحالف لإعادة الأمل وتوفيرالدعم لدول الجوار.

وأكدوا على دور صقورنا البواسل الإنساني في مدن اليمن كافة الذين طوروا وأنشأوا مدارس ومستشفيات.

وأشاد المغردون بالمهام الإنسانية لصقورنا البواسل في اليمن، وما قدموه من عطاء إنساني ومساعدة للأهالي وتغيير حياة الملايين منهم وهو ما سيذكره اليمنيون عنهم.

و عن وقفة الرجل الواحد لجنودنا الذي نصروا الحق وزرعوا الأمل قال مغرد : ‏نفخر بجنود الإمارات البواسل.. الذين وقفوا وقفة رجل واحد مع الإنسانية ضمن التحالف العربي في اليمن...فنصروا الحق وزرعوا الأمل... وسطرت شجاعتهم قصص بطولاتهم.

وعبر المغردون عن شكرهم لصقور الإمارات على كل ما قدموه من تضحيات ، ترفع الرأس أبداً ودائماً.

واعتبر المغردون أن رجال قواتنا المسلحة هم صفوة أهل الإمارات .. بما قدموه من تضحيه وفداء معتبرين أنهم السند والذخر.





وحيا المغردون صقورنا البواسل فبعودتهم نورت البلاد ، مؤكدين على ان مشاركة قواتنا المسلحة في عاصفة الحزم لإغاثة بلد جار ولردع عدو خبيث كانت مثالاً بسيطاً على الأيادي البيضاء لدولة الإمارات ورسالة محبة لشعوب العالم، مؤكدين على أن الاحتفاء الوطني بصقورنا المخلصين هو تكريم مستحق وتقدير غالٍ من وطن الوفاء لأبنائه.