محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حماة الاتحاد.. يد تحمي وأخرى تبني

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية اعتزاز وفخر لجنودنا وأبناء الوطن الذين شاركوا في مهمة اليمن.

وأكد سموهما أن أبناء الوطن ساهموا في أعمال إنسانية استفاد منها ملايين الأسر اليمنية، مشيرين إلى أنهم كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، لافتين إلى أن دولة الإمارات ستبقى سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلاً بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد».

بدوره قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غداً (اليوم) بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها».