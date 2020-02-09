صدور عدد جديد من مجلة «الجندي»

المصدر: أبوظبي - البيان

صدر العدد رقم «553» من مجلة «الجندي» الشهرية التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تستحوذ على اهتمام المتابع في المنطقة العربية والعالم.

وتستعرض مجلة «الجندي» في عددها لشهر فبراير 2020 أبرز الأحداث والنشاطات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، وقد جاءت كلمتها لهذا العدد تحت عنوان: «هوية الإمارات.. رمز للطموح والأمل».

كما حرص العدد الجديد من المجلة على رصد ومواكبة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.

وتحت عنوان «إلى أين يسير العالم في 2020؟» أفردت المجلة أربعة موضوعات في ملفها الرئيسي للحديث عن مستقبل العالم اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً في العام الجديد 2020.

وجاءت الموضوعات الأربعة على النحو التالي: 1- الاقتصاد العالمي 2020: إلى ازدهار أم انتكاسة جديدة؟، 2- بعد «بريكست».. الاتحاد الأوروبي: هل يتجه إلى التفكك؟، 3- تيار الشعبوية... هل يتجه إلى التراجع على الساحة الدولية؟، 4- الإرهاب بعد «داعش».. تراجع أم موجات جديدة؟.

حوار

وقد تضمن لقاء العدد الجديد من مجلة «الجندي» حواراً مع «سكوت كيندسفاتر»، نائب رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تحدث عن علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحلف «الناتو» بالإضافة إلى مناقشة موضوعات تتعلق بسبل المحافظة على الأمن والاستقرار في دول الخليج العربية، والعديد من القضايا العربية والعالمية ذات الصلة.

وتناولت المجلة في باب «دراسات وتحليلات»، موضوعات تبحث الأبعاد والدلالات الاستراتيجية لافتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية في مصر، والأبعاد الاستراتيجية لمجلس تحالف البحر الأحمر العربي - الأفريقي، ومؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية، وتناولت أيضاً موضوعاً تحليلياً بعنوان: «روسيا.. سياسة الجمع بين الأعداء في سوريا».

وتحت عنوان «إكسبو 2020.. حدث استثنائي يرسم ملامح مستقبل أفضل للبشرية»، استعرضت «الجندي» أهمية هذا الحدث العالمي الذي سوف تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي في 2020.

وتعد «الجندي» مجلة عسكرية ثقافية شهرية تهتم بنشر الدراسات والبحوث والمقالات والأخبار العسكرية والثقافية والاقتصادية والطبية، وتحرص على تغطية أهم الأحداث الرياضة العسكرية، وترجمة أهم الموضوعات والتحقيقات الصحافية واللقاءات مع كبار الشخصيات العسكرية والمدنية.

وصدر العدد الأول من المجلة في الأول من أكتوبر عام 1973 بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقوات المسلحة وتشارك مجلة «الجندي» في أهم المعارض العسكرية المحلية والعربية والدولية، وقد استطاعت أن تبني علاقات متينة مع عدد من مصنعي ومنتجي الصناعات العسكرية في مختلف أنحاء العالم.