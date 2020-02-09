مسؤولون وعسكريون أوروبيون لـ«البيان»: دور تاريخي للإمارات في كسر شوكة الإرهاب

المصدر: باريس - مريم بومديان

وصف مسؤولون وعسكريون أوروبيون، دور دولة الإمارات في محاربة الإرهاب في المنطقة وحول العالم بـ«التاريخي»، مؤكدين أنّ دولة الإمارات قدمت في سبيل الحرب على الإرهاب عطاء سخياً يعكس مدى الوعي والحرص على أمن وسلام واستقرار المنطقة والعالم.

وأشار المسؤولون إلى أنّ جهود دولة الإمارات نجحت في كسر شوكة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم جهود التنمية في المنطقة لتحقيق رخاء واستقرار الشعوب.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي عن حزب الجمهوريين، النائب بيير كوردير، لـ«البيان»، إنّ دولة الإمارات انخرطت بشكل كبير في كافة الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره من المنطقة والعالم، وشاركت مادياً وعسكرياً وفكرياً ودبلوماسياً في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وفي التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والقضاء على الإرهاب، جهودها جبارة يقدرها المجتمع الدولي، فضلاً عن دور الإمارات في تجنيب المنطقة والعالم كارثة سيطرة تيارات متطرفة على مساحة جغرافية مهمة مثل المضايق «باب المندب وهرمز»، وهو الدور الذي سيسجله التاريخ.

وأكّد الضابط السابق في المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات، برتولت أرنيم، أنّ دولة الإمارات تحرّكت وفق استراتيجية عسكرية وأمنية ودبلوماسية بعيدة الرؤية، بعيداً عن المغامرات غير المحسوبة، حيث قادت دبلوماسية التنوير وكشف خطورة الجماعات والتيارات والميليشيات المتطرفة في المنطقة.

وشدّد الخبير العسكري والضابط السابق في الجيش البريطاني، ويليام نيكولز، أنّ دولة الإمارات سارت على سياسة حكيمة وفي طرق متوازية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، عبر مساندتها القوات الدولية، والتحالف العربي ودعم كل صناديق ولجان مكافحة الإرهاب المحلية والدولية، ودعمها الجهود الإنسانية الدولية وقيادتها جهوداً ومبادرات شخصية، فضلاً عن إطلاقها حملات مكافحة الفكر المتطرف في المنطقة العربية والعالم، مضيفاً: «هي وصفات لعلاج المنطقة والعالم من فيروس التطرف المدمر، وأبرز دواء في هذه الوصفة كان العسكري إلى جانب الإنساني والتنموي وخاصة في اليمن، ما كان له أثر مهم تمثّل في حماية الممرات الملاحية الدولية في الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب ومضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر، وحتى قناة السويس بتعاون عربي مثّل درعاً مهمة حمت مصالح دول المنطقة وأوروبا والعالم، فهو دور تاريخي يقدره المجتمع الدولي».

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