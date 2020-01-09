الإمارات.. لا شيء مستحيل

المصدر: دبي - البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رسمياً، الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حملت تصميم «الخطوط السبعة»، وذلك عقب اختياره من قبل الأكثرية من بين 10.6 ملايين شخص شاركوا في التصويت المفتوح من مختلف أنحاء العالم لاختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وتقديم قصتها الملهمة للعالم كرمز للطموح والإنجاز والانفتاح والأمل وثقافة اللامستحيل.

جاء ذلك في قصر الرئاسة بأبوظبي، وبحضور فريق «الملهمون الـ49» من المبدعين والأدباء والفنانين والشعراء والمصممين الإماراتيين، الذين عملوا على ابتكار التصاميم والشعارات المقترحة لتمثيل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وتقديم قصتها الملهمة ومنظومتها القيمية لشعوب العالم.

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