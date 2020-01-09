وزراء: الهوية المرئية تنقل قصة الإمارات إلى العالم

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أكد وزراء أن الهوية الإعلامية المرئية للإمارات رمزية معبرة ترسم قصة دولتنا التي رسخت مكانتها على خريطة التقدم العالمي، ودونوا عبر حساباتهم الرسمية في «تويتر»: «الإمارات.. لا شيء مستحيل». قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن «الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات رمزية معبرة ترسم قصة دولتنا التي قامت بسواعد سبعة مؤسسين لسبع إمارات رسخت مكانتها على خارطة التقدم العالمي.. هنيئاً لنا هويتنا الجديدة ونتطلع لمواصلة العمل في عام الاستعداد للخمسين لرفعة وطننا الغالي.. الاستعداد للخمسين يبدأ هنا».

تدوينة

ونشرت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، صورة للهوية الإعلامية المرئية للدولة في حسابيهما عبر «تويتر» وغردتا: «الإمارات.. لا شيء مستحيل».وأكدت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، أن إطلاق الهوية الإعلامية المرئية الجديدة للإمارات خطوة مهمة لنقل قصة نجاح الدولة لكل العالم والتي تعكس رؤيتها وحلمها وإنجازاتها ورسالتها الإنسانية السامية، مشيرة إلى أن فتح باب التصويت لاختيار الهوية الجديدة والذي شارك فيه أكثر من 10 ملايين مشارك من 185 دولة، يؤكد مدى التجاوب الكبير والحب الذي تحظى به الإمارات عالمياً.

وقالت معاليها إن الهوية الجديدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع 49 مبدعاً إماراتياً، تؤكد على هويتنا من خلال اختيارها خريطة الدولة وألوان علمها، فضلاً عن اختيار تصميم الخطوط السبعة التي تؤكد على الدعائم الراسخة للدولة وما يمثله ذلك من معان سامية.

فرصة

وأضافت أن اختيار 49 مبدعاً ومبدعة من أبناء الدولة وإماراتها السبع من مختلف التخصصات الإبداعية، لتصميم وتنفيذ الهوية، يحمل دلالات كبيرة ومهمة على مدى التكاتف والتعاضد الذي يعيش فيه الشعب الإماراتي، كما أعطى فرصة كبيرة لاستقبال مختلف الإبداعات وتنوعها للوصول لأفضل منتج ممكن بأيدي أبناء الإمارات، مؤكدة معاليها أن الشباب الإماراتي طالما أثبت قدراته وإمكاناته في كافة الميادين، وأنه يثبت كل يوم أنه قادر على تقديم الأفضل لتعزيز نجاح الإمارات وتميزها على كافة الأصعدة.