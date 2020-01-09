يوسف الشيباني: الإمارات ألهمت العالم

أكد يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «أن الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات ترسم صورة متميزة، تجسد روح الإمارات وإنجازاتها وقيمها، وتعرض مسيرة تطورها التي ألهمت العديد من الدول حول العالم. وترمز الهوية الجديدة أيضاً إلى مسيرة الإمارات نحو المستقبل على هدي رؤية قيادتنا الحكيمة».

وأضاف: «لقد انطلقت مسيرة الإمارات مع 7 أقلام وقعت على وثيقة الاتحاد، لتصل اليوم إلى هذه الإنجازات المذهلة في التنمية والعلم والتطور، ولاسيما في قطاع الفضاء، الذي شهد نجاحاً كبيراً في أول مهمة مأهولة إلى الفضاء.

ونستعد هذا العام لإطلاق مسبار الأمل، واستضافة أكبر مؤتمر دولي لعلوم الفضاء لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والآن تشكل الإمارات واحدة من أبرز الوجهات العالمية، وأكثرها استقطاباً للمواهب والخبرات». دبي - البيان