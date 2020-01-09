راشد بن حميد: المشاركات دليل حب لأرض زايد

عجمان- أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن إطلاق الهوية الإماراتية التي تجسد معاني الحب والولاء للقيادة الرشيدة وللوطن ومشاركة عشرة ملايين شخص في اختيار الهوية، هو دليل حب لأرض زايد الخير من جميع أنحاء العالم، وهذا الأمر يعكس نهج الشورى الذي تنتهجه القيادة في مشاركة أبناء الوطن والأشقاء والأصدقاء في اختيار شكل الهوية الإعلامية للدولة.وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على مشاركة المجتمع في بناء المستقبل، وأن يكون لكل فرد كلمة ورأي لوضع لبنات البناء شامخ للخمسين عاماً المقبلة، من أجل رفاهية وسعادة الأجيال المقبلة، ووضع نموذج تحتذي به الشعوب الأخرى في معاني التلاحم ما بين القيادة والشعب. ولفت إلى أهمية الشعار الذي يجسد السبع إمارات، كما أن زراعة 10 ملايين شجرة بعدد المشاركين في عملية التصويت بمثابة غرس الخير والحب في أرض زايد.