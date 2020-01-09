سعيد الطاير: نقطة انطلاق جديدة

دبي- البيان

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إطلاق الهوية الإعلامية الجديدة لدولة الإمارات، التي أبدعتها أنامل أبناء الإمارات، والتي ستسهم في التعريف بطبيعة وجغرافية وتاريخ الدولة، وطموحاتها التي لا تعرف حدوداً والأسس الراسخة لاتحادنا الراسخ، ليكون «عام الاستعداد للخمسين» نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071».وأضاف: «تمثل الهوية الإعلامية الجديدة التي تزدان بألوان علم الإمارات، نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التقدم والازدهار التي بدأت منذ نحو 50 عاماً حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات هائلة، وأصبحت واحة للسعادة والإيجابية، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التطور والازدهار والتنمية المستدامة تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات».