عبدالله المري: تجربة استثنائية لدولة لا سقف لطموحاتها

عبدالله المري

دبي ـ البيان

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى كافة المواطنين والمقيمين، على اختيار «الخطوط السبعة» الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات، هوية تمثل خارطتنا وتصاعد طموحاتنا.. سبع إماراتنا التي تسابق العالم وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا.

مقومات

وأكد معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن اختيار الهوية الإعلامية الجديدة يجسد مقومات شعب الإمارات التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، ويترجم منظومتها القيمية، وينقل قصتها الملهمة للعالم، وهي تجربة استثنائية لدولة لا سقف لطموحاتها وأحلامها وتطلعاتها، مسترشداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإمارات أرض الفرص والأحلام.. هذه قصتنا التي تستحق أن نرويها للعالم».

وقال معاليه إن شرطة دبي ستعمل ومن خلال شعار «الخطوط السبعة» الهوية الإعلامية الجديدة لدولة الإمارات، على نقل قصة الإمارات وتجربتها الفريدة الملهمة في كافة مشاركاتها العالمية، تأكيداً على مكانة الإمارات وسمعتها الريادية في المجتمع الدولي.

تجربة

واستشهد معالي اللواء عبدالله خليفة المري بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن دولة الإمارات تمثل تجربة نجاح مبدعة، ورحلة انتقال حضاري ملهمة، تتجاوز حدودها الجغرافية إلى العالمية، وتمثل مصدراً للأمل وحافزاً للشعوب والحكومات على الساحة الدولية»، مؤكداً أنهم سيعملون على تعريف العالم بشعار الهوية الذي يرمز إلى خريطة الإمارات، وأعمدة شاهقة، ودعائم راسخة، ثابتة في أرضها، في دلالة تشير إلى علوّ الهمة وارتقاء الحلم وتسارع التنمية. سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديراً للقادة السبعة الذين وحدّوا أحلام الشعب تحت راية علَم واحد لدولة متّحدة، لسان حالهم معاً نستطيع أن نبني.. معاً نستطيع أن نحلم.. معاً نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم.