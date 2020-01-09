حمد المنصوري: دولتنا مقصد المواهب

أكد حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «أن اختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات التي أصبحت ملتقى لجميع الثقافات والوجهة الأولى التي تقصدها المواهب والخبرات، ما هو سوى تأكيد على البعد الإنساني والعالمي الذي تتمتع به الإمارات العربية المتحدة. فاليوم، وبفضل الاتحاد الذي جمعنا منذ قرابة 50 عاماً، تمكنا من تحقيق الريادة في العديد من القطاعات والمجالات، وترسيخ مكانتنا كواحدة من أبرز الوجهات العالمية على الخارطة، وتصدرنا العديد من المؤشرات العالمية».وأضاف: «في ظل هذه المسيرة المتواصلة من التنمية التي ينعم بها كل من يقيم على أرض الإمارات، كان لا بد من إطلاق هوية مرئية تحتفي بنهضتنا العمرانية والاقتصادية في جميع المجالات، والتي حولت البوصلة العالمية إلى دولة الإمارات باعتبارها الوجهة الأمثل، سواء للسياحة أو الاستثمار أو للدراسة، ولا سيما بعد أن ركزت الدولة على الارتقاء بالعلوم المختلفة التي ترتقي بالحياة الإنسانية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي استشرفت آفاق المستقبل في وقت مبكر لتسبق العديد من الدول». دبي - البيان

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