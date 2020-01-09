منصور بوعصيبة: إنجاز مبدع للخمسين المقبلة

دبي ــ أحمد يحيى

أكد منصور بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، أن إطلاق الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات، يعتبر إنجازاً مبدعاً للخمسين المقبلة، مشيراً إلى أنه يلبي جميع متطلبات البلاد ويواكب العصر الجديد، كما أنه يضاف إلى سلسلة إنجازات عظيمة تكللت بها دولتنا، خاصة أننا نفتخر بهويتنا التي تعزز تفاعلنا مع شعوب العالم وتعكس قيمنا، ونفتخر بخطوات قادتنا التي تشكل خارطة طريق الوطن والمواطن وترسم الحضارة والرقي في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي.

وقال إننا نقدر الفكر المنفتح لقيادتنا في مشاركة الأفكار لوضع الخطط المستقبلية بين أيادي المواطن والمقيم على حد سواء من أجل تحقيق طموحاتنا المتسارعة التي تحدد أبعاد كل حدث، وبارك للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي والمقيمين الهوية الإعلامية المرئية لدولة لا تعرف المستحيل.