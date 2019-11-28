محمد بن زايد: أرحب بأخي محمـد بـن سلمان ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي وصل إلى البلاد أمس، في زيارة دولة تستمر يومين.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيف البلاد الكبير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال سموه عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار سموه: «يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله».

وجرت لضيف البلاد الأمير محمد بن سلمان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.

وقبيل وصول موكب الأمير محمد بن سلمان، حلّق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكّلاً لوحة بعلم المملكة العربية السعودية، وقدّمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة، ولوّح مجموعة من الأطفال بعلم البلدين تعبيراً عن ترحيبهم واحتفائهم بالزيارة.

ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف، وعُزف السلامان الوطنيان للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة ولي العهد.

مرافقة

وكانت طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تُقلّ الأمير محمد بن سلمان لدى دخولها أجواء الإمارات تحية لسموه.

وصافح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى بلده الثاني دولة الإمارات، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين ضمن الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وفد

فيما يضم الوفد المرافق لولي العهد السعودي: الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود، نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر آل سعود، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، إلى جانب الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومحمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد بن محمد آل شيخ، وزير التعليم، وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعادل بن أحمد الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية، وياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأحمد الحقباني، محافظ الهيئة السعودية للجمارك العامة، وأحمد بن عقيل الخطيب، مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد، سكرتير ولي العهد، وتركي بن عبد الله الدخيل، سفير المملكة لدى دولة الإمارات.

استقبال

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قد وصل إلى الإمارات، أمس، في زيارة دولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.