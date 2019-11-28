جناح المملكة في إكسبو عنوان للتكامل الإماراتي السعودي

المصدر: دبي - بشار باغ

يشكل جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي رسالة متعددة الأبعاد للعالم، فمع موقعه بالقرب من جناح الإمارات ومساحته الممتدة التي تعادل ملعبي كرة قدم ليكون الأكبر بعد جناح الدولة بين أجنحة جميع الدول، يعكس الجناح العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والقائمة على التكامل والتعاون الوثيق انطلاقاً من روابط الأخوّة والمصير المشترك، خاصة أنه سيكون من بين الأجنحة التي ستبقى قائمة بعد انتهاء إكسبو.

تصميم مبتكر

وفي ظل تصميمه المبتكر الذي يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، ترسل المملكة رسالة انفتاح إلى العالم على جميع الصعد الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبلٍ مزدهر وغد أفضل للجميع.

كما يعكس موقع الجناح في منطقة الفرص ضمن موقع إكسبو ما تزخر به المملكة من آفاق استثمارية واقتصادية واعدة، ومن خلال مساحته الممتدة على 13 ألف متر مربع، يأخذ الجناح زواره برحلة غامرة تعرض التحولات التي تشهدها السعودية. ومن خلال تسليط الضوء على تراث المملكة الثري وعجائبها الطبيعية، وإبراز طاقة شعبها وروحه الإبداعية والابتكارية، سيُظهر هذا الجناح كيف تعمل المملكة العربية السعودية على تشكيل مستقبلها ومستقبل العالم.

وتهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية، وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل، وأهدافها الاستراتيجية التي تخطط للوصول إليها، حيث سيمنح الجناح للزائرين تجربة مثيرة لمعايشة تحول المملكة. ويشكل إكسبو 2020 منصة مثالية ليطلع العالم عن كثب على ما تحققه السعودية من إنجازات وما تصبو إليه من أهداف وطموحات حدودها السماء بالاعتماد على رؤية مستقبلية عنوانها العزم والإنجاز وعمادها الانفتاح والتواصل مع مختلف الشعوب والثقافات واستعراض مسيرة التنمية والازدهار التي تحققها المملكة على مختلف الصعد.

وبدأت أعمال بناء الجناح في أوائل شهر فبراير 2019. وتم تصميمه من قبل شركة «بوريس ميكا أسوشييتس»، وسيشكل أحد المعالم الرئيسية التي ستستقطب الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي.