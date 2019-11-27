معالم الإمارات تتزين بألوان العلم السعودي

المصدر: دبي - البيان



احتفت معالم رئيسية بالدولة بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتزين برج خليفة في دبي بألوان العلم السعودي، كما ارتدى برج «أدنوك» الواقع على كورنيش العاصمة أبوظبي كذلك علم السعودية.