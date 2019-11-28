حمد بوعميم: السعودية أكبر شريك تجاري عربي لدبي

المصدر: دبي ــ بشار باغ

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعيش مرحلة ذهبية، وتستمد قوتها من الروابط السياسية والأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، التي سخرت كل أسباب التكامل الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

ولفت بوعميم إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يناير- أغسطس 2019 بلغت حوالي 49.2 مليار درهم، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرت إلى المملكة 161,531 شهادة، وبلغ عدد المصدرين خلال نفس الفترة 4,553 مصدّر، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية ما زالت تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لإمارة دبي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي.

وأضاف بوعميم: «بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعمل إمارة دبي وفق استراتيجية متكاملة لتعزيز نشاط التجارة كبوابة إلى أسواق العالم أمام العديد من الأسواق في المنطقة.

وتعد المملكة العربية السعودية سوقاً ذا أهمية استراتيجية لدبي، وانطلاقاً من إدراكنا لهذه الأهمية نحرص في غرفة تجارة وصناعة دبي على تعزيز جهودنا الرامية لتوطيد هذه العلاقات مع مجموعة من الشركاء الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات والمملكة.

ومن المتوقع أن تشهد تلك العلاقة المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، كما تعمل الغرفة على استكشاف الفرص التجارية المحتملة داخل السوق السعودي، وإمكانية نمو حركة الصادرات من دبي إلى هذا السوق الواعد، كما نرحب في الغرفة بشركائنا التجاريين في المملكة، وتعزيز فرصهم داخل سوق دبي المتنامي».