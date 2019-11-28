1.4 مليون زائر سعودي لدبي وأبوظبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبد الله، رامي سميح

تعتبر الإمارات من أهم الوجهات السياحية التي تفضلها العائلات السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، لا سيما خلال الإجازات القصيرة والأعياد، حيث ارتفع عدد الزوار السعوديين في دبي وأبوظبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري ليصل إلى تعتبر الإمارات من أهم الوجهات السياحية التي تفضلها العائلات السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، لا سيما خلال الإجازات القصيرة والأعياد، حيث ارتفع عدد الزوار السعوديين في دبي وأبوظبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري ليصل إلى 1.383 مليون زائر، مليون زائر، منهم 1.25 مليون زائر سعودي في دبي و133 ألف نزيل في أبوظبي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ويرى مراقبون أن الإمارات باتت الوجهة المفضلة للعائلات السعودية بسبب موقعها الذي يعد واحداً من أهم عوامل الجذب، حيث إنها تمتلك أفخم المنتجعات السياحية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، وقدرة على استقطاب كل المستويات، كما أنها شكلت خياراً رئيساً للسياح العرب بشكل عام، خصوصاً الخليجيين بسبب الميزات التي تقدمها الإمارات كوجهة للسياحة العائلية والتسوق، فضلاً عن الفعاليات والمهرجانات الضخمة التي تنظمها على مدى العام.

وتبرز أهمية السائح السعودي في القدرة الشرائية التي يتمتع بها وارتفاع متوسط عدد الليالي الفندقية التي يقيمها في الوجهات التي يقوم بزيارتها، الأمر الذي جعله محط اهتمام الدوائر السياحية الساعية لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من السياح.

وتتزامن التدفقات السياحية بين الإمارات والسعودية مع النشاط في حركة الطيران، إذ تسيّر الناقلات الوطنية أكثر من 400 رحلة أسبوعياً بين المدن الإماراتية والمدن السعودية منها أكثر من 140 رحلة أسبوعية عبر فلاي دبي إلى 10 وجهات في المملكة و84 رحلة لطيران الإمارات إلى 3 مدن رئيسية و77 رحلة لطيران الاتحاد وأكثر من 100 رحلة لطيران العربية، والباقي للناقلات السعودية.

دبي

وسجّلت المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2% مع استقبال دبي 1,25 مليون زائر سعودي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة مع 1.225 مليون زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. واستحوذ السوق السعودي على أكثر من 50% من مجمل عدد الزوار الخليجيين، الذين زاروا دبي من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وخلال العام الماضي وبداية العام الجاري، نظمت دائرة السياحية والتسويق التجاري في دبي حملات تسويقية متخصصة، حول أبرز الفعاليات السنوية التي تشهدها الإمارة، مثل مهرجان دبي للتسوق، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، إلى جانب التعريف بأحدث العروض والمقومات السياحية في الإمارة.

وقامت الدائرة خلال العام الماضي بتنظيم 30 جولة تعريفية لوفود إعلامية خلال عام 2018، لنحو 90 إعلامياً، بالإضافة إلى 9 جولات تعريفية خلال الربع الأول من 2019، لحوالي 40 إعلامياً، من مختلف دول مجلس التعاون، لإطلاعهم على أهم المقومات السياحية، والمرافق الخاصة بالأعمال في دبي، وكذلك الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الإمارة لزوارها من مختلف الجنسيات.

أبوظبي

ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، احتل السعوديون المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات نزلاء الفنادق في العاصمة أبوظبي بواقع 133 ألف نزيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018. وبحسب الإحصاءات، بلغت أعداد النزلاء السعوديين في فنادق أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 61 ألف نزيل بزيادة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليحتلوا المرتبة الثالثة في قائمة أعلى الجنسيات خلال تلك الفترة.

وخلال العام الجاري ارتفع متوسط فترة إقامة السعوديين في فنادق العاصمة بواقع 2.2 ليلة خلال أشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 2.2 ليلة خلال العام الماضي 2018.