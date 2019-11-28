هزاع بن زايد: مناسبة غالية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للإمارات مناسبة غالية تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الإمارات مناسبة غالية تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يمضيان معاً بثقة نحو مزيد من التعاون والتعاضد في مختلف القضايا».