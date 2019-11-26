إماراتنا أبشري دائماً في القمة

محمد بن راشد:
Ⅶ الإمارات بقيادة خليفة تواصل مسيرتها لتحقيق تطلعاتها نحو المراكز الأولى في كل القطاعات
Ⅶ طريقنا للمئوية وخطتنا العشرية القادمة تتطلب آليات عمل أكثر مرونة لأننا نريد لأبناء الإمارات خدمات حكومية استباقية
Ⅶ هدفنا خدمة المواطن والمجتمع وتعزيز التكامل الحكومي اتحادياً ومحلياً ليكون منهجاً وثقافة في العمل الوطني
Ⅶ توجيهاتنا للحكومة دائماً بتحويل كل التحديات إلى فرص وتحقيق إنجازات يلمسها المواطن في حياته اليومية
محمد بن زايد:
Ⅶ مسيرة التنمية مستمرة للعبور إلى المستقبل وبلوغ المئوية 2071 وذلك وفق منهجية واضحة
Ⅶ أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية لمواكبة التحديات وتشكيل رؤى تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة
Ⅶ الاجتماعات السنوية آلية تنموية شاملة تدعم تقدم الدولة من خلال النتائج والمبادرات التي يطورها وينفذها الفريق الحكومي
Ⅶ تحقيق رؤية شاملة ومتكاملة للانتقال إلى المستقبل وإيجاد حلول استباقية للتحديات لبناء اقتصاد معرفي مستدام
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