هزاع بن زايد: الاجتماعات حافز للتفكير والعمل الجماعي

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أصبحت حدثاً فريداً من نوعه وحافزاً للتفكير والعمل الجماعي ومنطلقاً للمراجعة والتطوير بهدف حفظ ما تحقق والتخطيط لمستقبل حافل بالإنجازات.

وقال سموه عبر «تويتر»: «انطلاقاً من رؤية الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد فإن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت اليوم (أمس) أصبحت حدثاً فريداً من نوعه وحافزاً للتفكير والعمل الجماعي ومنطلقاً للمراجعة والتطوير بهدف حفظ ما تحقق والتخطيط لمستقبل حافل بالإنجازات».