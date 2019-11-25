اجتماعات حكومة الإمارات السنوية تستعرض الخطط العشرية للدولة وأفكار المستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

واستعرضت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الموقع التنافسي للدولة والتحديات وأفكار المستقبل وأهم الخطط العشرية للدولة ومراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071، وخطط وبرامج العمل الحكومية للعشر سنوات المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية، كما ناقشت سبل تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتطوير البنية التحتية المستقبلية للدولة.