الإمارات محرك الطيران في العالم

المصدر: دبي - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، «معرض دبي الدولي للطيران 2019» الذي تستضيفه مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي ويستمر حتى 21 الجاري.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «في معرض دبي للطيران... مع أخي محمد بن زايد.. نستضيف 160 دولة.. ونحتضن أكبر ورشة عالمية تضع بصمتها على مستقبل طيران البشر.. الإمارات اليوم تمثل محركاً في عالم لم تكن تملك فيه طائرة واحدة قبل 4 عقود».

وأعرب سموه عن ارتياحه للتواجد الدولي الكبير جنباً إلى جنب مع الشركات الوطنية والعربية تحت مظلة معرض دبي الدولي للطيران في نسخته الـ 16، مرحباً بضيوف الدولة من عارضين ووفود رسمية وزوار جاؤوا إلى دولتنا من كل حدب وصوب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات، حقق تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، ويعد أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف سموه خلال جولة في معرض دبي الدولي للطيران 2019، أن الإمارات تهتم بتعزيز صناعة الطيران، وتوجه استثمارات كبيرة إليها، وتعمل على إقامة شراكات فاعلة فيها مع الدول المتقدمة في هذا المجال، وتوفر كل الإمكانات والمقومات التي تساعد على تطويرها ودفعها إلى الأمام، بجانب اكتساب التكنولوجيا الخاصة بها، وتوطينها، وبناء كوادر إماراتية متخصصة فيها.

وأشار سموه إلى وجود ثقة عالمية متنامية بصناعة الطيران الإماراتية ومنتجاتها، وهو ما يتجسد في التعاون المثمر بين الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال، ونظيراتها في العالم. وشهد سموهما عدداً من العروض الجوية في سماء المعرض، حيث قدمت عدد من طائرات الفانتوم الأمريكية وطائرات سوخوي الروسية وطائرات فرنسية حربية عروضاً جوية متنوعة عكست مهارات الطيارين والتقنية العالية التي تتمتع بها هذه الطائرات من الجيل الجديد.

وقام سموهما بجولة تفقدية في القاعة الرئيسية للمعرض التي تضم بين جنباتها العديد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في تقنيات الطيران المدني والعسكري.

وانطلقت أمس، فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019، أحد أكبر معارض الطيران في العالم، بمشاركة 160 دولة، و1300 شركة، و165 طائرة مدنية وعسكرية، حيث يجتذب الحدث العالمي كل قطاعات صناعة الطيران إلى موقع معرض الطيران بدبي وورلد سنترال ولمدة خمسة أيام.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم الطلبيات والصفقات والتعاقدات خلال دورة 2019 بدعم توسع الناقلات العالمية، وانتعاش حركة السفر والسياحة في العالم.

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