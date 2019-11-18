«ستراتا» تسلّم أول شحنة من أجزاء ذيل «بوينغ 777X»

المصدر: العين - البيان

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، المملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن تسليم الشحنة الأولى من أضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل طائرة «بوينغ 777X»، أحدث طائرة نفاثة ذات محركين على مستوى العالم.

يأتي هذا الإعلان، خلال معرض «دبي للطيران 2019»، بعد توقيع الاتفاقية المهمة بين الشركتين خلال فعاليات قمة صناعة الطيران في أبوظبي، أبريل 2018، والتي منحت بموجبها بوينج رابع عقود التوريد لشركة ستراتا منذ عام 2013، مما يعزز دور «ستراتا» كمورد من الفئة الأولى لأجزاء هياكل طائرات «بوينغ» التجارية المصنعة من المواد المركبة.

احتفال

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: يأتي تسليم هذه الشحنة بالتزامن مع احتفال شركة ستراتا بالذكرى السنوية العاشرة وبداية العقد الثاني من عملياتها التشغيلية. ويشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة نجاحنا الطويلة والمستمرة مع شريك موثوق مثل شركة «بوينغ».

ولا شك أن ستراتا تضطلع بدور ريادي في دعم تطلعات دولة الإمارات في قطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال توظيفها لأرقى التقنيات الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتزويدها لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية بأجزاء هياكل طائرات مصنعة من المواد المركبة تتميز بأعلى مقاييس الجودة العالمية.

وتعد «بوينغ 777X» ذات المحركين الطائرة الأضخم والأكثر كفاءة على مستوى العالم. وتسهم الابتكارات الجديدة المستخدمة لتحقيق انسيابية أكبر للهواء على هيكل الطائرة ورفع كفاءة المحرك في خفض استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 10%، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% بالمقارنة مع الطائرات المنافسة.

دعم

من جانبه، قال برنارد ج. دان. رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: تعكس هذه الخطوة الدعم اللامحدود والقيمة الإضافية الكبيرة التي توفرها ستراتا لشركة بوينغ وعملائها الآخرين في قطاع الطيران.

ومنذ تأسيس الشركة قبل عشرة أعوام، حرصنا على تعزيز العلاقة مع ستراتا والعمل معها بهدف التوسع في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، إلى جانب تلبية احتياجات بوينغ من خلال توفير أجزاء عالية الجودة وتتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة. يسعدنا أن نحتفل مع شركائنا في ستراتا بالذكرى العاشرة لتأسيس الشركة خلال فعاليات معرض دبي للطيران.

وتسهم هذه الخطوة في تكريس دور «ستراتا» كمورد من الدرجة الأولى لمكونات هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة لطائرات «بوينغ» التجارية، حيث تقوم الشركة التي تتخذ من مدينة العين مقراً لها بتصنيع مجموعة أضلاع المثبت الأفقي والعمودي لذيل طائرات «بوينغ 777»، وأضلاع المثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، بالإضافة إلى مكوّنات أضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل لطائرات «بوينغ 777X» الجديدة.

كما أطلقت الشركة مؤخرًا «ستراتا بلس»، وهي التوسعة الجديدة لمنشآت «ستراتا» القائمة والتي تهدف إلى مواكبة متطلبات عمليات برنامج تجميع المثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر».

شراكة

وتستند هذه الإنجازات إلى الشراكة الاستراتيجية بين «بوينغ» و«مبادلة للاستثمار»، والتي تأسست في عام 2009.

وتعمل شركتا «ستراتا» و«بوينغ»، في إطار «برنامج التوازن الاقتصادي» الذي أطلقه مجلس التوازن الاقتصادي، على تطوير قطاع صناعة الطيران في الإمارات، بما ينسجم مع أهداف أبوظبي الهادفة إلى تكريس موقعها كمركزٍ عالمي رائد في قطاع صناعة الطيران وتحقيق التنوع الاقتصادي. وتعد «ستراتا» أول مورّد لمكونات هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة لشركة «بوينغ» في العالم العربي.

وتتعاون «ستراتا»، انطلاقاً من «مجمع نبراس العين للطيران»، مع نخبة من كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، بما في ذلك «إيرباص» و«بوينغ» و«ليوناردو-فينميكانيكا» و«بيلاتوس»، لتعزيز مكانة أبوظبي كمركزٍ رائد لصناعة الطيران، والذي يشكل بدوره ركيزة أساسية لدعم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي في الإمارة.