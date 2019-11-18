طائرة الإمارات «الإيرباص A380» تحظى بزيارة تفقدية

المصدر: دبي – البيان

تفقد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، طائرة الإمارات «الإيرباص A380» العملاقة التي تعرضها الناقلة في معرض دبي الدولي 2019 واصطحبهم في الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وكان في استقبال الوفد عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وتعرض «طيران الإمارات» خلال معرض دبي الدولي 2019 اثنتين من أحدث طائراتها الإيرباص A380، والبوينغ 777، وعلى إحداهما شعار معرض إكسبو 2020 دبي باللون الأزرق (التنقل)، والأخرى باللون البرتقالي (الفرص).