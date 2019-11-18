الفانتوم الأمريكية والسوخوي الروسية ومقاتلات فرنسية تستعرض تقنيات الجيل الجديد

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، العرض الجوي الذي جرى عصر أمس في سماء معرض دبي الدولي للطيران 2019، حيث قدمت عدد من طائرات الفانتوم الأمريكية المقاتلة وطائرات سوخوي الروسية وطائرات فرنسية حربية عروضاً جوية متنوعة عكست مهارات واحترافية الطيارين والتقنية العالية التي تتمتع بها هذه الطائرات من الجيل الجديد.

فرسان الإمارات

كما قدم «فرسان الإمارات» عروضا جوية رائعة كمشاركة وترحيب من فريق الفرسان بضيوف المعرض ونالت عروضهم واستعراضاتهم الجوية استحسان الحضور.

حضر العرض عدد من الشيوخ والوزراء والقيادات العسكرية في الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض.