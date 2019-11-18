حمدان بن محمد: دبي عاصمة الطيران العالمية

المصدر: دبي - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، القاعة الرئيسية لمعرض دبي الدولي للطيران 2019، والتي تضم عشرات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في عالم الطيران.

واطلع سموه خلال جولته في أروقة القاعة على آخر التقنيات المستحدثة في صناعة الطيران بشقيه المدني والعسكري، وتوقف سموه عند العديد من منصات عرض الشركات المحلية والأوروبية والأمريكية وغيرها ممن تعرض أحدث ابتكاراتها في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تطوراً متزايداً ونمواً مطرداً على مختلف المستويات.

وجهة مفضلة

وأشاد سموه بمستوى المشاركة العالمية والمحلية، مرحباً بالعارضين والزوار في بلدهم الثاني، مشيراً سموه إلى أن معرض دبي الدولي للطيران أصبح ثالث أكبر وأهم معرض متخصص في قطاع الصناعة الجوية وتقنياتها، وهو الوجهة المفضلة للشركات المصنعة للطائرات وتجهيزاتها وكذا المطارات والباحثة عن أسواق مجدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكبر الصفقات

وفي تغريدة على «تويتر» قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «من جديد تتجه أنظار العالم إلى دبي، حيث نستضيف معرض دبي للطيران الأكبر من حيث حجم الصفقات والمشاركات الدولية التي تزيد عن 1300 جهة».

وأضاف سموه: «كل الأسماء الكبرى في صناعة الطيران حريصة على الحضور والمشاركة وعرض أحدث ابتكاراتها، ودبي كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عاصمة الطيران العالمية ومطارنا هو الأول عالمياً منذ سنوات في حركة السفر الدولية».