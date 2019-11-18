معرض الطيران ورشة ومنصة عالمية لمستقبل القطاع وتقنياته

المصدر: دبي - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس «معرض دبي الدولي للطيران 2019»، الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 الجاري.

حضر افتتاح المعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

جولة تفقدية

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة تفقدية في القاعة الرئيسة للمعرض، التي تضم بين جنباتها العديد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في تقنيات الطيران المدني والعسكري.

وتوقف سموه في بداية جولته في جناح «لوكهيد مارتن» الأمريكية، المتخصصة في صناعة الطيران وتقنياته، واستمع سموه من القائمين على الجناح، إلى شرح حول آخر مبتكرات صناعة الطيران في الشركة الأمريكية.

كما توقف سموه عند جناح «مشروع محمد بن راشد للطيران»، الذي يقام في «دبي الجنوب» على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ويضم مراكز كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران، بالإضافة إلى شركات الدعم اللوجستي والبحوث والدراسات المتعلقة بهذا القطاع.

وتوقف سموه كذلك عند جناح «إيرباص» ثم واصل سموه الجولة، وعرج على جناح «السلام» السعودية وجناح «إيدج» الإماراتية.

وزار سموه جناح «ستراتا» إحدى شركات مجموعة مبادلة، التي تتخذ من مدينة العين مقراً لمصانعها كما عرج سموه أيضاً على جناح «بوينغ» واستمع سموه من إلى التطور المتزايد الذي تشهده صناعة الطيران في الشركة.

واختتم سموه جولته في جناح جمهورية أوكرانيا، التي تعرض آخر تقنياتها في عالم صناعة الطيران.

كما تفقد سموه عدداً من الطائرات الحربية والمدنية الجاثمة في الفضاء الخارجي للمعرض، واستمع سموه من ممثلي الشركات المصنعة لهذه الطائرات، إلى شرح حول تقنيات كل طائرة ونوعها واستخداماتها، والتطور التقني الذي تتميز به كل طائرة.

وأعرب سموه عن أمله في أن يعودوا إلى بلادهم حاملين ذكريات طيبة عن دولة الإمارات وشعبها وأصالتها وتراثها.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال سموه «في معرض دبي للطيران... مع أخي محمد بن زايد.. نستضيف 160 دولة.. ونحتضن أكبر ورشة عالمية، تضع بصمتها على مستقبل طيران البشر.. الإمارات اليوم، تمثل محركاً في عالم لم تكن تملك فيه طائرة واحدة قبل 4 عقود».

شراكات فاعلة

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات، حقق تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، ويعد أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف سموه خلال جولة في معرض دبي الدولي للطيران 2019، أن الإمارات تهتم بتعزيز صناعة الطيران، وتوجه استثمارات كبيرة إليها، وتعمل على إقامة شراكات فاعلة فيها مع الدول المتقدمة في هذا المجال، وتوفر كل الإمكانات والمقومات التي تساعد على تطويرها ودفعها إلى الأمام، بجانب اكتساب التكنولوجيا الخاصة بها، وتوطينها، وبناء كوادر إماراتية متخصصة فيها.

وأشار سموه إلى وجود ثقة عالمية متنامية بصناعة الطيران الإماراتية ومنتجاتها، وهو ما يتجسد في التعاون المثمر بين الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال، ونظيراتها في العالم، والإقبال الملموس على شراء الأجزاء التي يتم تصنيعها في الإمارات، من قبل الشركات الدولية الكبرى.

وتجول سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الأجنحة المختلفة للمعرض، وتعرف إلى الشركات المشاركة فيه من مختلف دول العالم، ورحب سموه بالمشاركين، وتبادل الحديث مع العديد من المسؤولين والقادة العسكريين ومسؤولي شركات الطيران حول أحدث التكنولوجيا المعروضة في مجال الطيران المدني والعسكري، والتطورات الحالية والمستقبلية في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها، وما يمثله معرض دبي للطيران من أهمية عالمية في هذا الخصوص.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «شهدت وأخي محمد بن راشد، افتتاح دورة جديدة من معرض دبي الدولي للطيران 2019.. معرض رسخ مكانته عالمياً، باعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة بالطيران، ومنصة دولية رئيسة لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتكنولوجيا الدفاع».

الشركات الوطنية

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على زيارة أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، والتعرف إلى المنتجات التي تعرضها، ورؤيتها حول مستقبل صناعة الطيران في دولة الإمارات، وسبل تطويرها.

وقام سموه بزيارة شركتي راشن هليكوبترز، وشركة يونايتد ايركرافت كوربوريشن، وشركة سافران، وشركة داسو للطيران، وشركة تاليس، وشركة الإمارات للطيران، ومنصة عرض القوات المسلحة الخارجية، وطائرة الشحن اليابانية سي 2، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، والجناح الصيني.

وتمنى سموه للمشاركين في المعرض، التوفيق والنجاح في عرض منتجاتهم، وعمل شراكات مهمة، تسهم في تعزيز صناعة الطيران والدفاع على المستوى العالمي، وأن تساعد مناقشاتهم وحواراتهم في إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بهذه الصناعة ومستقبلها.

منصة دولية

وأكد سموه أن معرض دبي للطيران، أصبح من أهم وأبرز معارض الطيران على المستوى العالمي، ويمثل منصة دولية رئيسة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطيران والدفاع، ويوفر فرصة كبيرة للشركات المتخصصة في هذا المجال، لعرض منتجاتها، والنقاش والحوار حول حاضر صناعة الطيران في العالم، ومستقبله، خاصة مع الحضور الكبير والمتنوع في المعرض، والذي يتسع من دورة لأخرى، في تأكيد موقع الإمارات مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل في المجالات المختلفة، وفي مجال الطيران بشكل خاص.

وأشاد سموه بالتنظيم المتميز للمعرض، والتطور الإيجابي الكبير الذي يشهده في كل دورة من دوراته، ما عمّق الثقة الدولية فيه، وجعله علامة بارزة ضمن معارض الطيران في العالم، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، بمختلف أنواعها بكفاءة عالية.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

ترحيب

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ارتياحه بالوجود الدولي الكبير، جنباً إلى جنب مع الشركات الوطنية والعربية، تحت مظلة معرض دبي الدولي للطيران، في نسخته الـ 16 مرحّباً بضيوف الدولة من عارضين ووفود رسمية وزوار، جاؤوا إلى دولتنا من كل حدب وصوب.

احترافية

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن ارتياحه وسروره الكبيرين لرؤية الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وهي تقوم على تنظيم فعاليات المعرض باحترافية كبيرة، تحظى بتقدير العالم وإعجابه، تجسيداً للموقع المحوري للعنصر البشري في رؤية التنمية الإماراتية الشاملة، والنظر إليه باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، في سعيه لتحقيق طموحاته في الحاضر والمستقبل.

نائب رئيس الدولة:

Ⅶ الإمارات محرك في عالم لم تملك فيه طائرة واحدة قبل 4 عقود

Ⅶ نأمل أن يحمل الضيوف ذكريات طيبة عن الإمارات وشعبها

Ⅶ وجود دولي كبير جنباً إلى جنب مع الشركات الوطنية والعربية

ولي عهد أبوظبي:

Ⅶ الطيران أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني

Ⅶ ثقة عالمية متنامية بصناعة الطيران الإماراتية ومنتجاتها

Ⅶ «دبي للطيران» أحد أبرز المعارض على المستوى العالمي