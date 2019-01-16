محمد بن راشد: هدفي أفضل حكومة في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أن دولة الإمارات قطعت مرحلة مهمة من مسيرة التميز الحكومي على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وأن معيار التميز للمرحلة المقبلة هو أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم».

وأضاف سموه: «أن دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت ملهمة للتميز ونموذجاً للريادة وكفاءة العمل الحكومي في مجالاته كافة، لتبنيها منظوراً شاملاً للتميز محور وهدفه الأساسي خدمة الناس وجودة حياة الإنسان، واهتمام ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يمثل طاقة لدفع مسيرة التميز وشحذ همم بفريق العمل الحكومي وأبناء الإمارات الذين حولوا تجربة حكومتهم إلى ملهم ونموذج يحتذى».

وقال سموه: «قطعنا 10 سنوات من الإنجازات، نريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم.. نريد من كل وزارة وهيئة حكومية أن تكون الأفضل من نوعها بالعالم في المرحلة القادمة من التميز الحكومي، هذا هو المعيار والمقياس لأداء الجهات الحكومية في الدولة».

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