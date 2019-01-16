عبد الرحمن العويس: «الصحة» وضعت أولويات تتلاءم مع مسيرة التنمية الشاملة

المصدر: دبي - البيان

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو مصدر فخر لنا».

مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وضعت أولويات تتلاءم مع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، لأن الهدف دوماً هو توفير خدمات صحية عالمية متكاملة وشاملة ومتميزة ومبتكرة، لضمان وقاية المجتمع من الأمراض، ونشر توعية على أعلى المستويات، لأن الوقاية دوماً هي الأساس في الرعاية الطبية للمجتمعات.

وأكد معاليه: «أن تكريم الوزارة في فئة الأكثر تحسّناً خلال العامين الماضيين هو تكريم يوازي الجهود التي بُذلت بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث طورت الوزارة أداءها، واعتمدت مبادرات نوعية ومبتكرة تلبي متطلبات الرعاية الطبية الحديثة، وتعزز رضا المتعاملين»، مجدداً معاليه العهد على الابتكار والإبداع في توفير خدمات طبية تتناسب مع مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة على المستويات كافة.

ولفت معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إلى عزم الوزارة اعتماد مبادرات مستقبلية تبني على هذا الإنجاز، وترتقي بالقطاع الصحي وخدماته، وفق أعلى معايير السلامة في المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية في الدولة.

من جانبه، اعتبر الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية التكريم، أنها خطوة إلى الإمام للاستمرار في مسيرة التميز لخدمة القطاع الطبي في الدولة وتعزيز تنافسيته، وأشار إلى أن التكريم تتويج لخطط واستراتيجيات استثنائية ارتقت بأداء الوزارة في المجالات كافة، لافتاً إلى أن فوز الوزارة بوسامي رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب وممرض هو رسالة القطاع الطبي بأن العمل الجاد يوصل صاحبه إلى سلم التكريم.