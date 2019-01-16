سلطان الجابر: نستلهم من القيادة مبادئ المثابرة والإخلاص

المصدر: أبوظبي - وام

ثمّن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، ثقة القيادة الرشيدة التي نستلهم منها مبادئ المثابرة والإخلاص والعمل المستمر لترسيخ بيئة عمل حكومية مميزة.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة فوز المجلس الوطني للإعلام بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الهيئة الأكثر تحسناً في الأداء خلال العامين الماضيين. وأكد معاليه الالتزام بمواصلة العمل الدؤوب، والاستمرار في تطوير الأداء لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمجلس في بناء إعلام وطني مؤثر وقادر على نشر رسالة الإمارات بفعالية، والإسهام في حماية مكتسباتها الوطنية.

ولفت معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى أن أهمية الجائزة ودورها في الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تصبح دولة الإمارات وجهة عالمية في التميز والابتكار.