الداخلية .. أداء متميز ساهم في تحقيق استراتيجية الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حافظت وزارة الداخلية على لقبها الحصري الذي نالته خلال السنوات الماضية كأفضل جهه اتحادية رائدة للعام الخامس على التوالي، بسبب أدائها المتميز ودورها في تحقيق استراتيجية حكومة الإمارات ومستهدفات الأجندة الوطنية.

وحرصها على تعزيز منظومة الابتكار الحكومي والارتقاء بالخدمات إلى مستويات تفوق توقعات المتعاملين، ولم تكتف «الداخلية» فقط بفئة «الجهة الاتحادية الرائدة» ضمن فئات جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، بل توجت بعدد آخر من الفئات ليصل إجمالي ما اقتنصته إلى 9 فئات.

أمان

وفازت «الداخلية» في «فئة أفضل جهة في مجال الممكنات»، وفي فئة «أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية»، وفي فئة «أسعد بيئة عمل» و«أفضل تحقيق للأجندة الوطنية» (الفريق الوطني لمؤشر الشعور بالأمان) وأفضل خدمة حكومية مشتركة (خدمة مبروك ما ياك).

وعلى صعيد أوسمة رئيس مجلس الوزراء، حقق العميد حميد اليماحي الفوز كأفضل موظف في المجال الإشرافي، والعقيد علي أحمد بالزود كأفضل مدير مركز سعادة المتعاملين، والنقيب المهندس ميعاد راشد السعدي لأفضل موظف في المجال الهندسي.

وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن الوزارة تحرص على إرساء مفاهيم التميز للعمل المؤسسي بدعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنتهج مسيرة من الأداء في العمل الحكومي يتبنى مفاهيم الريادة والتميز، وتحرص على تأهيل وتعزيز قدرات العناصر البشرية، حجر الأساس في مسيرة التطوير والتحديث.

تتويج

وقال إن هذا الفوز يأتي تتويجاً لعطاء منتسبي الوزارة وحرصهم على بيئة العمل وتقديم الخدمات للمجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزات الإمارات الحضارية.

مشيراً إلى أن مسيرة التطوير مستمرة، وموضحاً أن الوزارة تنشر ثقافة الريادة والتميز بصورة متواصلة وتحرص على إطلاع المنتسبين على التطورات والمستجدات المتلاحقة في مجالات التميز والريادة وتركز على مفاهيم استشراف المستقبل والابتكار والإبداع.

مبادرات

وعلق اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس الفريق التنفيذي بوزارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية على الفوز، بأنه تتويج لمبادرات وزارة الداخلية التي تعمل عليها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من اجل تعزيز مستوى الشعور بالأمن لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وتحقيق نتائج متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالميا في مستوى الشعور بالأمان.

وذكر أن الأهداف الاستراتيجية تركز على تعزيز الأمن والأمان وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى هذه الأهداف ورسمها واعتمادها بجهود القيادات الشرطية وتنفيذ اجتماعات للعصف الذهني واجتماعات رسمية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

تحديث

وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات و‏رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، على استمرارية التحديث والتطوير بالوزارة في المجالات التقنية وريادتها بحيث تعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وتشجيعها للمبدعين والمبتكرين وفق أسس راسخة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية حريصة على استدامة هذا النهج عبر تبنيها أفضل التطبيقات والتقنيات المستحدثة والذكية سعياً لتعزيز رضا المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية برؤية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحرص على تعزيز سمعتها الدولية في الريادة والتميز وتحقيق المبادرات المعلنة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، عن طريق إثراء عمل الأجهزة الشرطية في عملها في تعزيز الأمن والاستقرار عبر مبادرات تقنية هدفها الأساسي دعم جهود التطوير والتحديث والحفاظ على الصدارة الإقليمية.

معايير

وقال العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، إن فرق العمل الفنية بالوزارة تقوم بعمل حثيث مستمر لضمان تطبيق أعلى معايير التميز والريادة في منظومة العمل، وتتبنى الوزارة سياسات ومشاريع ومبادرات وتعزز من القدرات وفق مسيرة تستثمر في الكادر البشري، وأكد أن الوزارة تحرص على الوصول إلى التميز والريادة بأعلى معايير الجودة لتحقيق الأجندة الوطنية وفق رؤية حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز موقعها المتقدم على سلم مؤشرات التنافسية العالمية.