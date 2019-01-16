محمـد بن راشد: الإمارات بـقـيادة خليفة ملهمة للتميـز ونمـوذج للريـادة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أن دولة الإمارات قطعت مرحلة مهمة من مسيرة التميز الحكومي على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وأن معيار التميز للمرحلة المقبلة هو أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم».

وأضاف سموه: «أن دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت ملهمة للتميز ونموذجاً للريادة وكفاءة العمل الحكومي في مجالاته كافة، لتبنيها منظوراً شاملاً للتميز محور وهدفه الأساسي خدمة الناس وجودة حياة الإنسان.

واهتمام ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يمثل طاقة لدفع مسيرة التميز وشحذ همم بفريق العمل الحكومي وأبناء الإمارات الذين حولوا تجربة حكومتهم إلى ملهم ونموذج يحتذى».

وقال سموه: «قطعنا 10 سنوات من الإنجازات، نريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم.. نريد من كل وزارة وهيئة حكومية أن تكون الأفضل من نوعها بالعالم في المرحلة القادمة من التميز الحكومي، هذا هو المعيار والمقياس لأداء الجهات الحكومية في الدولة».

جاء ذلك لدى تكريم سموه الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الـ 5، وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الوزراء.

طاقة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن أصحاب الإنجازات المتميزة الذين كرمناهم اليوم مثال ونموذج لأعضاء فريقنا الحكومي، نرى في كل موظف بحكومتنا طاقة وإمكانات وشغفاً بخدمة الوطن والمجتمع، نريد إطلاق هذه الطاقة وتعزيز هذه الإمكانات وتحفيز الشغف للوصول بدولتنا إلى أعلى مستويات الأداء المتميز».

وتابع سموه: «مسيرة دولتنا حافلة بالتميز، واليوم نحتفي بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، نفخر بما حققناه من إنجازات أسهمت في تعزيز تنافسيتنا وريادتنا وتقدمنا في الكثير من المجالات وأصبحت نموذجاً يحتذى، ونحن مستعدون على الدوام لمشاركة هذه التجارب وتبادل الخبرات مع أشقائنا وأصدقائنا بما يحقق الخير للناس».

ريادة

وأضاف سموه: «ننتظر من الفائزين بجوائز التميز تعزيز ريادتهم وتفوقهم، ومن فريقنا الحكومي تكثيف الجهود للارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة، على الجهات الفائزة مسؤولية كبيرة في متابعة البناء على ما حققته من نتائج، وننتظر من بقية الجهات التي لم تحقق النتائج المطلوبة إعادة النظر في أدائها وأسلوب عملها، وتطوير خدماتها وتجاربها وآلياتها».

وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، مشدداً سموه على: «أن الفوز بجوائز التميز هو حافز لمزيد من التفوق ونقل الخبرة والتجربة إلى فريق العمل»،

وشاح محمد بن راشد

وكرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بـ«وشاح محمد بن راشد»، الذي يمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا بشكل جلي في تأسيس وخدمة الدولة إضافة لمن قدم خدمات جليلة وبارزة لها، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وذلك لدور سموه في تعزيز القوة الدبلوماسية لدولة الإمارات في العالم، وقيادته عدداً من المبادرات التي رسخت موقع الإمارات وعززت دبلوماسيتها عالمياً، والإنجازات الكبيرة التي حققها على صعيد ترتيب جواز السفر الإماراتي ووصوله إلى المركز الأول عالمياً.

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كما كرم سموه، بوشاح محمد بن راشد، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وذلك لدوره المهم في جعل مطار دبي أكبر مطارات العالم والوصول به إلى الاحتفال باستقبال المسافر رقم مليار، ولإسهاماته على مدى أكثر من 30 عاماً في تعزيز موقع دولة الإمارات وإمارة دبي في قطاع الطيران المدني، والإنجازات الكبرى التي حققها مطار دبي وطيران الإمارات.

الجهة الاتحادية الرائدة

وكرم سموه الفائزين في الدورة الـ 5 من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، على النحو التالي: في الفئة الرئيسية «الجهة الاتحادية الرائدة» والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي.

وفازت وزارة الداخلية في فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، حيث سلم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي درع الجائزة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وفازت بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة فئة الوزارات أقل من 500 موظف كل من وزارة المالية وتسلم درع الجائزة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، كما فازت بها وزارة التغير المناخي والبيئة، وتسلم درع الجائزة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وفازت بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة فئة الهيئات أكثر من 500 موظف، الهيئة الاتحادية للطيران المدني وتسلم درع الجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة وعمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة.

وأما جائزة الجهة الاتحادية الرائدة فئة الهيئات أقل من 500 موظف ففازت فيها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتسلم درع الجائزة اللواء طلال حميد بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة.

الجهة الأكثر تحسناً في الأداء

وفي فئة «الجهة الأكثر تحسناً في الأداء على مستوى الوزارات خلال العامين الماضيين»، فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتسلم درع الجائزة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني. كما فاز المجلس الوطني للإعلام في الفئة ذاتها على مستوى الهيئات.

وتسلم درع الجائزة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس ومنصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس.

جوائز الفئات الفرعية

وعلى مستوى جوائز الفئات الفرعية، فازت بجائزة «أفضل جهة في مجال الممكنات»، والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في مجالات «إدارة الموارد والقدرات المؤسسية»، كل من: وزارة الداخلية وتسلم درع الجائزة اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة وفريق العمل،.

والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وتسلم درع الجائزة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة.

وفازت بجائزة «أفضل جهة في مجال الابتكار»، التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في «محور الابتكار»، الهيئة العامة للطيران المدني، وتسلم درع الجائزة عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة وفريق العمل.

وفي الجوائز على مستوى المعايير الرئيسية، فازت وزارة تنمية المجتمع بجائزة «أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات»، والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «خدمات سبع نجوم»، وتسلم درع الجائزة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

كما فازت في هذه الفئة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتسلم درع الجائزة معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة والعميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الإقامة والمنافذ بالإنابة، كما فازت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بجائزة أفضل جهة في تصنيف مراكز تقديم الخدمة التي تمنح للجهة الأفضل في نتائج تصنيف نظام النجوم العالمي.

الحكومة الذكية

وفازت وزارة الداخلية بجائزة «أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية»، والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «الحكومة الذكية»، وتسلم درع الجائزة العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري أمين عام مكتب سمو وزير الداخلية، كما فازت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالجائزة وتسلمها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وحصلت وزارة الداخلية على جائزة «أسعد بيئة عمل»، والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «رأس المال البشري»، وتسلم درع الجائزة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل الوزارة.

وفي جائزة «أفضل جهة في مجال الحوكمة الإدارية والمالية» والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «الحوكمة»، فازت الهيئة العامة للطيران المدني.

وفي فئات الجوائز على مستوى المعايير الفرعية، فازت بجائزة أفضل تحقيق للأجندة الوطنية والتي تمنح للفرق الوطنية من الوزارات والجهات الحكومية التي حققت أفضل نتائج في مؤشرات «الأجندة الوطنية»، 3 فرق عمل هي: «فريق المؤشر الوطني «الشعور بالأمان»، وفريق المؤشر الوطني «سهولة ممارسة الأعمال»، وفريق المؤشر الوطني «الخدمات الإلكترونية /‏‏‏‏ الذكية».

وفازت خدمة «مبروك ما ياك» بجائزة «أفضل خدمة مشتركة»، وشارك في تطوير هذه الخدمة كل من: وزارات الداخلية والصحة ووقاية المجتمع، والمالية، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الصحة بأبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومجموعة بريد الإمارات، ودبي الذكية، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي.

وكرم سموه وزارة المالية بدرع التكريم الخاص بالجهة الأكثر تأثيراً على تنافسية دولة الإمارات لهذه الدورة، وتسلم درع الجائزة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ويونس خوري وكيل الوزارة.

وكرم سموه وزارة الموارد البشرية والتوطين بدرع التكريم الخاص بالجهة الأكثر تحقيقاً للمركز الأول في التقارير الدولية، وتسلم درع التكريم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة. كما كرم سموه وزارة التغير المناخي والبيئة بدرع التكريم الخاص بالجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وتسلم درع التكريم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وحصلت مبادرة الحلقات الشبابية على درع التكريم الخاص بالمبادرة المتميزة، وتسلمته معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عام 2009 ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، انطلاقاً من رؤية سموه بجعل حكومة الإمارات من أفضل الحكومات.

وشهدت الجائزة في دورتها الخامسة تقدم 40 جهة حكومية من بينها 14 وزارة و26 هيئة تنافست في 25 جائزة منها 10 جوائز للجهات الاتحادية، و15 وساماً لرئيس مجلس الوزراء، وبلغ مجمل عدد الترشيحات التي تلقتها الجائزة 530 ترشيحاً بينها 402 لأوسمة رئيس مجلس الوزراء.

وسام على صدري

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن تكريمه بوشاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يمثل حافزاً على العمل لبلوغ آفاق أعلى من التقدم والتميز، حيث نشر سموه: «وشاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسام على صدري، وحافز لي على العمل لبلوغ آفاق أعلى من التقدم والتميز».