محمد بن راشد: التميز ليس سباقـــاً ينتهي بالتكريم بل دورة حياة كاملة

المصدر: أبوظبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «أن التكريم ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة تحفيز وشحذ للهمم والطاقات، وسنتابع عمل كافة الفائزين بجوائز التميز ونقيم مستويات أدائهم وتطور تجاربهم، فالتميز ليس سباقاً ينتهي بالتكريم بل دورة حياة كاملة يقدم فيها الإنسان أفضل ما لديه».

ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ميدالية فخر الإمارات المخصصة لمواطني الدولة ممن ساهموا بشكل واضح في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية، إضافة لأصحاب الإنجازات الفردية البارزة لكل من: حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

وساهم الزعابي منذ توليه مهام رئيس البعثة في إسلام آباد في تعزيز وتوطيد العلاقات الإماراتية - الباكستانية عبر بناء شراكات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق في مجمل القضايا المشتركة التي تهم البلدين.

وفي تجسيد توجهات الدولة واستراتيجياتها في المساعدات الخارجية في الحد من نسبة الفقر بالتركيز على دعم قطاعي التعليم والصحة في باكستان وتنسيق العمل الإنساني والخيري والتنموي بما يخدم توجهات الدولة الإنسانية.

كما كرم سموه بميدالية فخر الإمارات حفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وهي إحدى الشخصيات النسوية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحبة الدور الدبلوماسي المهم في حصول مواطني الدولة على الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البرازيل.

كما منح سموه ميدالية فخر الإمارات لكل من سعيد علي خميس الكعبي قائد فريق العمليات المدنية لمهمة رياح الخير في أفغانستان لمدة 4 سنوات، عضو فريق المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، والذي عمل أيضاً ضمن مهمة إعادة الأمل في اليمن مديراً للعمليات الإنسانية، وساهم في توفير المساعدات الغذائية لأكثر من 17 مليون يمني بينهم أكثر من 11 مليون طفل.

وتأهيل ودعم أكثر من 60 مركزاً صحياً ومستشفى، وتطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال. وكرم سموه بميدالية فخر الإمارات المهندس عمران أنور شرف الهاشمي، مدير مشروع مسبار الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي شارك في تصميم وتطوير مشروع «دبي سات 1» و«دبي سات 2».

وفي وضع تصور لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء. كما كرم سموه أحمد عيد المهيري العالم المتخصص في الفيزياء النظرية والثقوب السوداء وأول إماراتي يحصل على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون بالولايات المتحدة، والحاصل على درجة الدكتوراه في مجال الفيزياء من جامعة كاليفورنيا.

وعلى جائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعة كاليفورنيا في مجالات الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة. كما كرم سموه بميدالية فخر الإمارات نجوم ناصر الغانم وهي شاعرة وكاتبة سيناريو ومخرجة إماراتية أنتجت العديد من الأفلام التي توثق التراث والتاريخ الإماراتي، وحازت العديد من الجوائز، وهي مستشارة سينمائية وإعلامية وثقافية.

وكرم سموه كذلك بميدالية فخر الإمارات، بخيتة محمد يوسف محمد عبدالله خبير مساعد اجتماعي في وزارة تنمية المجتمع، التي التحقت بالعمل في وزارة تنمية المجتمع عام 1974، ومن أبرز مساهماتها في الوزارة تنفيذ مبادرة «خيرنا لأهلنا» التي تم إطلاقها عام 2011 واستفاد منها نحو 5500 أسرة متعففة.

أوسمة رئيس مجلس الوزراء

وفي فئة أوسمة رئيس مجلس الوزراء، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، لسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. وفاز حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام.

كما منح سموه وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد للدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية - قطاع الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. ومنح سموه حصة أحمد الشحي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي.

وفاز حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية - الإدارة العامة للعمليات الشرطية /‏‏ القيادة العامة لشرطة الفجيرة في وزارة الداخلية بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي. وفاز علي أحمد أبو الزود مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالشارقة - وزارة الداخلية بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مركز سعادة متعاملين. وفازت سعاد سالم الشامسي مدير مشروع - تقني في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الفني /‏‏ التقني.

فيما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مهندس عبد الرحمن محمد المرزوقي مدير تطوير الإنترنت - السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وميعاد راشد السعدي مهندس شبكات في وزارة الداخلية. كما فاز الدكتور وضاح طالب الهنائي، أخصائي أول ملاءمة المواقع النووية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الوظائف المتخصصة.

وفاز محمد علي الحربي أخصائي تفتيش - محطة براكة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الميداني. وفاز بطي سهيل الكتبي إداري إسعاد المتعاملين بمركز سعادة المتعاملين التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين.

التكريم الخاص

ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكريماً خاصاً بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل ممرض لرقية أحمد الشحي رئيس وحدة الأقسام الداخلية والحرجة ــ مستشفى القاسمي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة لعشبه عوض العيالي مديرة مدرسة الراية - دبي، قطاع العمليات المدرسية أ، في وزارة التربية والتعليم.

ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طالب مبتعث في درجة البكالوريوس لأحمد إبراهيم المنصوري طالب البكالوريوس في السياسة العامة في جامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طالب مبتعث في فئة الدراسات العليا لتقى وضاح الهنائي طالبة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «أم.آي.تي بوسطن».

أفضل طبيب

ومنح سموه وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب للدكتور نبيل حمود الصبيحة طبيب استشاري «أ» الرعاية الأولية بمركز رأس الخيمة للأسنان، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم كل من: عائشة علي الظهوري معلمة لغة إنجليزية في مدرسة جويرية بنت الحارث للتعليم الأساسي في وزارة التربية والتعليم، وراشد علي هاشم معلم تربية صحية وبدنية بمدرسة المعتصم للتعليم الأساسي في أبوظبي في وزارة التربية والتعليم.

وفاز محمد حميد المرزوقي أستاذ الهندسة الكيميائية وكيل كلية الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف مبتكر.

فيما فاز أحمد محمد الشحي باحث مساعد قانوني في وزارة الموارد البشرية والتوطين بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإداري، وفاز عبدالله صالح بوعلي محلل أمن المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بوسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المتميزين الجدد.

وحصلت هبة عبيد الشحي بيولوجي في إدارة التنوع البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئة على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب.



