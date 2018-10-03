منصـور بــن زايـد: حكومـة الإمارات نموذج عالمي.. والشباب شركاء فـــــي قصــة نجاحهــا

المصدر: أبوظبي - موفق محمد ومنى خليفة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، انطلقت أمس في أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الدورة الأولى من مبادرة «أساسيات الشباب 101» تحت عنوان «أساسيات العمل الحكومي» والتي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب بمشاركة أكثر من 4000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «حكومة دولة الإمارات نموذج عالمي للحكومات، والشباب جزء من هذه الحكومة وهم شركاء في قصة نجاحها، وتسليح الشباب بالمعرفة والعلم هو إيمان راسخ لدى قيادة دولة الإمارات، وتوجه ثابت في سياسات حكومتها، من خلال معرفتهم بالتوجهات العالمية والخطط والاستراتيجيات التي تفعل دورهم في خدمة وطنهم».

الارتقاء بالقدرات

وأضاف سموه: «هذا التجمع الكبير للشباب إنما هو انعكاس لاهتمامهم وحرصهم على الاستفادة من الفرص كافة التي تمكنهم من الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، وذلك من خلال التزود بالمعرفة وباحتياجات المرحلة واكتساب العديد من الخبرات التي تسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات المستقبل».

وقال سموه: «تكمن أهمية هذه المبادرة في أنها تؤسس لمبادرات أخرى من شأنها المساهمة في إطلاق العنان لإمكانات الشباب الإبداعية، وتفتح المجال أمام توفير فرص غير مسبوقة للاستفادة المثلى من القيمة الأساسية والاستراتيجية والطاقة التي نصنع من خلالها غداً أفضل لمجتمعنا ودولتنا».

جلسة تفاعلية

وتعرف الشباب في جلسة تفاعلية تحدث فيها كبار المسؤولين من القطاع الحكومي على الأهمية الكبيرة في إدارة العمل الحكومي ودوره البالغ في الارتقاء بالمجتمع، وتحسين جودة حياة أفراده، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالميا، بالإضافة إلى التعرف على مسيرة النهضة والإنجازات التي تحققت في الإمارات وشكلت ملامحها الرؤية المستقبلية والتفكير بعيد المدى للقيادة الرشيدة للدولة.

كما تم تسليط الضوء على جهود الحكومة في استشراف المستقبل والاستعداد له من خلال استحداث مناصب وزارية غير مسبوقة تشمل الشباب، والعلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما ناقش الوزراء المشاركون مواضيع أخرى ذات أهمية وأكثر ارتباطا بحياة الأفراد منها الطاقة والتغيير المناخي، والصحة ووقاية المجتمع، ودور قطاع التجارة الخارجية في دعم الشباب ودور الشباب في الدفاع عن الوطن وحمايته.

حب الوطن

من جانبها دعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي شباب الوطن إلى مواصلة العمل والجهد وتحمل المسؤولية واستلهام روح القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في العمل والبناء وحب الوطن من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وخاطبت معاليها الشباب «أنتم أبناء زايد.. أنتم حلم الإمارات وأنتم استثمارنا الذي نراهن عليه.. أنتم أمن الإمارات وأمانها».

وأكدت في كلمتها أن استشعار جميع أبناء الوطن للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم هي سر نجاح دولة الإمارات.. مشيرة إلى أن مسؤولية الحفاظ على ازدهار الوطن وامنه واستقراره وتقدمه هي مسؤولية تشاركية لا تقع فقط على القيادة أو الحكومة بل يتحملها شباب الوطن أيضا.

وأعربت عن اعتزازها بلقاء شباب الإمارات وقدمت لهم عرضا مبسطا حول دور المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاته الدستورية وعلاقته بالسلطة التنفيذية، مؤكدة أن المجلس يستلهم منذ تأسيسه روح الاتحاد ومبادئ القائد المؤسس في ترسيخ نهج الشورى، واستطاع صياغة علاقة شراكة وطنية تكاملية مع الحكومة بحيث أصبحا فريقا وطنيا واحدا يتشارك في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب الاتحاد من خلال ممارسة دوره في مناقشة وإقرار التشريعات ومناقشته لأولويات المواطنين واهتماماتهم. كما عزز من خلال أداء مهامه واختصاصاته الدستورية فاعلية تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة.

ودعت معاليها الشباب إلى السعي لتحقيق حلم زايد في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

حيث «أصبح المستحيل ممكنا» ونجتهد جميعا ـ قيادة وحكومة ومجلسا ـ للوصول بدولتنا إلى المرتبة التنافسية الأولى عالميا وتحمل مسؤولية بناء النموذج والقدوة وصناعة الأمل للأجيال القادمة عبر أدوات التكنولوجيا الحديثة والإبداع والابتكار والوصول إلى المريخ في منظومة عمل تنموي هادفة إلى أن يكون شعب الإمارات أسعد شعب في العالم.

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