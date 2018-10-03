سلطان المنصوري: طموحنا تسجيل 200 براءة اختراع في العلوم والتقنيات سنوياً

لفت معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إلى أن المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات ساهمت في أن تكون الإمارات في المرتبة الأولى في الوطن العربي من حيث جذب الاستثمارات بمشاريع استثمارية وصلت إلى تريليون درهم.

وقال معاليه: يلعب قطاع الملكية الفكرية كذلك دوراً أساسياً لدعم الشباب، فهو يشتمل على إدارة العلامات التجارية، والمصنفات الفكرية، والمركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع حيث نطمح أن نسجل 200 براءة اختراع في العلوم والتقنيات سنوياً، وهنا يأتي دور الشباب المبدع والمبتكر.

وأضاف معاليه: نطمح في تمكين الشباب في مجال الأعمال، وذلك من خلال العمل على إدارة المنافسة وحماية المستهلك، وإدارة التسجيل التجاري، وإدارة الرقابة التجارية، وإدارة التعاونيات، وإدارة مدققي الحسابات، حيث أعلن القطاع عن العديد من المبادرات في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال بناء نظام إلكتروني ذكي لمراقبة السلع والأسعار والمخزون الاستراتيجي، ووضع منهجية وطنية للتشريعات الاقتصادية، كما أطلق مبادرة تأهيل 100 مدقق حسابات مواطن، وأعلن عن مبادرة سفراء التعاون.