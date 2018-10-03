محمد البواردي: دور فاعل للشباب في حماية مكتسبات الدولة

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن الشباب هم العمود الفقري للوطن، وذلك في معرض حديثه عن دور الشباب في الحفاظ على سيادة الدولة وحماية مكتسباتها.

مشدداً على أهمية تمكين المرأة الإماراتية في القوات المسلحة وتعزيز الروح الوطنية لدى الشباب من خلال الالتحاق بالخدمة الوطنية، ما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية البشرية للدولة، ويضعهم في أتم الجاهزية والاستعداد للذود والدفاع عن الوطن الغالي.



واستعرض معاليه، المهام المناطة للوزارة والمتلخصة في إعداد سياسات واستراتيجيات الدفاع، وبذل الجهد لتكوين فهم واضح للمواقف والتوجهات المستقبلية، والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق في هذا الإطار، فضلاً عن تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية.