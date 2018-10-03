أحمد الزعابي: الفكر المتطوّر لزايد أسهم في قيام صرح الاتحاد

قال معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، خلال ثاني جلسات الدورة الأولى من مبادرة «أساسيات الشباب 101» في معرض حديثه عن بدايات الاتحاد:

«إن المشروع النهضوي والفكر المتطور للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أسهم في قيام صرح الاتحاد، حيث إنه -رحمه الله- منذ تسلّمه سدّة الحكم في أبوظبي في السادس من أغسطس 1966 بذل كل جهده لأن يحقق حلمه بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة».



وقدم الزعابي شرحاً عن السلطات الاتحادية ونُظم إصدار التشريعات الاتحادية، كما أوضح الجهات المختصة بها، وتطرق إلى تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد، استعرض أيضاً اختصاصات المجلس التي تعكس قيم الاتحاد والأهداف المرجوة من قيامه، والتي تؤكد على أهمية نهج الشورى والعمل التشاركي للنهوض بالدولة وتحقيق أهدافها.