مبادرات وطنية تنهض بتنافسية الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم «6» لسنة 2018 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

ـــ رئيس الدولة يعتمد 1.969 مليار إضافية لميزانية 2018

ـــ محمد بن راشد يوجه بدعم كبير لقطاع الصناعات

ـــ محمد بن زايد يعتمد مسرعات أبوظبي بــ 50 ملياراً

نائب رئيس الدولة:

ـــ تعزيز اقتصادنا لا يتوقف ورفع تنافسية بلادنا رحلة ليس لها خط نهاية

ـــ مجلس الوزراء برئاسة سموه يعتمد نظام تأشيرة طويلة الأمد للمتقاعدين

ـــ تطبيق تخطيط التعاقب الوظيفي وإطلاق محكمة اليوم الواحد ومعايير المستشفيات

ولي عهد أبوظبي:

ـــ نهدف إلى تعزيز التنافسية بما يحقق أولويات المواطن وتطلعات المقيم والمستثمر

ـــ سموه يوجه بإطلاق أجندة المرحلة الأولى من حزمة المسرعات خلال أيام

ـــ ويأمر بتسريع تنفيذ المشاريع المجتمعية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال

دعم الصناعات

ـــ 29 % تخفيض رسوم الكهرباء للمصانع الكبيرة

ـــ 10ــ22% تخفيض للمصانع الصغيرة والمتوسطة

"غداً 21"

ـــ 20 ملياراً من حزمة التنمية مخصصة للعام 2019

ـــ 50 مبادرة في المرحلة الأولى ضمن 4 محاور رئيسية

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