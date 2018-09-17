محمد المري: حياة كريمة

المصدر: دبي - البيان

قال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن اعتماد مجلس الوزراء نظاماً يسمح للوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد يأتي ضمن مساعي وجهود قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية، كونها حاضنة لجميع شعوب العالم. وذكر أن هذه التسهيلات تأتي ضمن حرص القيادة الرشيدة على منح الجميع فرصة العيش والحياة الكريمة على أرض إمارات الخير، وتقديراً لمسيرة عطائهم وما قدموه من جهود متميزة في مختلف المجالات التي تصبّ في مصلحة الدولة.