أنور قرقاش: محمد بن راشد مُلهم الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مُلهم الإيجابية والإنجاز. وقال معاليه في تغريدة عبر «تويتر»: «اجتماع مجلس الوزراء، كان شحنةً متجددةً من الطموح والهمة بثها في النفوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو مُلهم الإيجابية والإنجاز، لقد وضع الوطن والمواطن نصب عينيه فكان النجاح حليفه. إن رؤيته المستقبلية وسجله الزاخر يشهدان على إنجازاته».