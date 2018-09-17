مبادرات تزيد جاذبية الاستثمار وتثبت تميّز الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتقوية القدرات التنافسية لدولة الإمارات تظهر مواكبة القيادة الحكيمة للمتغيرات الدولية وحرصها على اقتناص الفرص التي تفرزها التكتلات الاقتصادية والتحالفات الجديدة وتسخيرها لدعم حركة الاستثمار والأعمال بقرارات مدروسة».

وأضاف أن القرارات تعمل على تهيئة الظروف لاستفادة القطاع الخاص بخفض التكلفة على المنتجين في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات الاقتصادية مع تطوير تسهيلات الإقامة للوافدين دعماً لدورهم في حركة الاقتصاد الوطني، حيث تُعد القرارات الجديدة خطوة مضافة على طريق تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال تطوير فرص الاستثمار والتجارة للعبور إلى مرحلة متقدمة وواعدة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تواصل الإمارات طريقها لتعزيز قدراتها وإثبات جدارتها وتميزها، حيث يتجلى ذلك بوضوح تام من خلال حزمة المبادرات والقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، وفي مقدمتها خفض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي، بالتوازي مع النمو المُستدام في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة».

وأضاف: «وفي قرار آخر يتمثل في منح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين، نجد أنه سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري عموماً، إضافة إلى تقوية النسيج الاجتماعي».