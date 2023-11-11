أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية.. 1000 مسؤول  يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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أظهرت نسخة من خطاب اطلعت عليها رويترز أن أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في السابع من أكتوبر التي أودت بحياة 1400 إسرائيلي .

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وقادة آخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم أسفر عن مقتل 11 ألف فلسطيني من بينهم 4500 طفل.

وورد في الخطاب "نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

وأضاف الخطاب "نعتقد أنه لا يمكن تفادي المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعا من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين محجوبة، لكن يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وقالت جيسيكا جيننجز المتحدثة باسم الوكالة في رد عبر البريد الإلكتروني "نقدّر الحوار المستمر مع موظفينا وشركائنا ونواصل الترحيب بمشاركة آراء فريقنا مع القيادة".

ونشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية في 2020 الخميس خطابا اطلعت عليه رويترز يدعو الرئيس إلى مساندة وقف فوري لإطلاق النار، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة من موظفي الكونجرس نظمت وقفة صامتة يوم الأربعاء في مبنى الكونجرس (الكابيتول) للمطالبة بوقف إطلاق النار.

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