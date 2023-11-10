ما هي رواية الجيش الإسرائيلي حول قصف مستشفى الشفاء بغزة؟

المصدر: رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن قذيفة أطلقتها فصائل مسلحة في غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء في وقت سابق من اليوم، ونفى صحة التقارير التي ذكرت أن الانفجار نجم عن ضربة جوية إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء".

وتابع أن "القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.

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