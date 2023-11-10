إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص

المصدر: أ ف ب

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أعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة القتلى جراء الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من 1400 الى 1200، مشيرة الى أن ذلك مرده لاحتساب جثامين لمقاتلي الحركة من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات لوكالة فرانس برس إن السلطات قامت بـ"تحديث" الحصيلة نظرا لأن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها" سابقا تعود إلى عناصر "شاركوا في هجوم حماس وليست لإسرائيليين".

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