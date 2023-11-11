إسرائيل: 100 ألف فلسطيني نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال يومين

المصدر: رويترز

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري الجمعة إن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا جنوبا خلال اليومين الماضيين مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات "في عمق مدينة غزة".

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن جهودا تجري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الجهود تستغرق وقتا.

وأوضح "إننا نعمل طوال الوقت ونأخذ زمام المبادرة بشأن مجموعة من الجهود لإعادة الرهائن. هذه الجهود معقدة وليست هي النهاية. إنها تستغرق وقتا وستستغرق وقتا".

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