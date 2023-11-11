ماكرون يدعو إسرائيل لوقف القصف على المدنيين في غزة

المصدر: وكالات

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حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.

وقال ماكرون "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها. ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب" لكن "لا يوجد أي مبرر" للقصف الذي يقتل مدنيين في غزة، ذاكرا "الأطفال والنساء والمسنين".

وكان قد تعهد زعماء الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني حول غزة من باريس الخميس بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع، في ظل دعوات إلى "وقف إطلاق النار". ومن المفترض أن يُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".

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