20 أسترالياً ضمن المجموعة الأولى من الأجانب الذين عبروا من غزة إلى مصر

المصدر: رويترز

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قال تيم واتس مساعد وزير الخارجية الأسترالية يوم الخميس إن 20 أستراليا كانوا ضمن المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب الذين دخلوا مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وغادر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب القطاع إلى مصر يوم الأربعاء، في أول تطبيق لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية.

وقال واتس إنه لا يزال هناك 65 أستراليا في غزة وإن الحكومة طالبتهم، باستخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة، بالتحرك نحو معبر رفح في أسرع وقت ممكن.

وتابع واتس لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية أن الحكومة لا تخطط لتنظيم مزيد من الرحلات الجوية في الوقت الراهن في ظل الخيارات التجارية المتاحة.

وقال واتس إنه "شجع بقوة" الأستراليين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد بعد الاشتباكات الدامية بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع "لا يمكننا تقديم أي ضمانات بأن مطار بيروت سيبقى مفتوحا إذا اتسع الصراع إلى جنوب لبنان وأصبحت خيارات المغادرة أكثر تعقيدا وصعوبة في تلك المرحلة".

وأضاف "لا نعرف كيف سيبدو الوضع في الأيام والأسابيع المقبلة".

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