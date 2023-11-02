السيسي لسوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وقال السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وتناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأكد أن مصر تبذل جهوداً كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، وهو ما أعرب معه رئيس الوزراء البريطاني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك والسيسي ناقشا الوضع في غزة والشرق الأوسط.

وقال مكتب سوناك إن الزعيمين "ناقشا الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني".

ورحب سوناك أيضا بفتح معبر رفح للسماح للبريطانيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والفلسطينيين المصابين بمغادرة غزة.

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