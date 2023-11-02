حماس تكشف عدد القتلى الفلسطينيين والرهائن في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

المصدر: رويترز

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كشفت حركة حماس عن عدد القتلى الفلسطينيين والأسرى في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة.

قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المكتب في بيان أن نحو 120 آخرين مفقودون تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقل.

وكانت قد أعلنت حماس عن مقتل 7 رهائن بينهم "3 " يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف على مخيم جباليا.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلغرام عن "مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".

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