داغستان تعلن سقوط 20 جريحاً إثر اقتحام محتجين مطار محج قلعة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت جمهورية داغستان الروسية الأحد سقوط 20 جريحا ًفي مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية".

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